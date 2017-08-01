Куба осудила США за «атаку» на Венесуэлу

Кубинские власти назвали санкции против Венесуэлы «хорошо спланированной международной операцией».

Как считают в МИД Кубы, этой операцией «руководили США при поддержке генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро». По мнению Гаваны, цель «атаки на Венесуэлу» — «заставить замолчать венесуэльский народ и подавить его волю экономическими санкциями».

Куба добавила, что ей «очень хорошо знакомы подобные интервенционистские практики».

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что только венесуэльцам дано решать, как преодолевать им свои проблемы и определять свое будущее.

Ранее генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что организация «решительно не признает» результаты выборов в учредительное собрание Венесуэлы.