Уроженцы Азербайджана организовали аферу прямо в колонии

В Украине мошенники представлялись сотрудниками полиции и под предлогом «освобождения» родственников потерпевших от уголовной ответственности за совершение несуществующих преступлений требовали и получали от них денежные средства в значительных суммах, передает Восточный дозор.

Руководили действиями мошенников уроженцы Азербайджана, отбывавшие наказание в исправительной колонии на Днепровщине.

В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след двух человек – 30 и 35 лет, которые звонили своим жертвам. Во время совершения уголовных правонарушений они находились на территории исправительного учреждения в соседнем регионе.

Также были установлены трое ранее судимых мужчин, уроженцев Азербайджана, которые под видом сотрудников полиции забирали деньги у потерпевших.

Действовали мужчины по отработанной схеме. Скажем, такой случай. Один из злоумышленников позвонил женщине и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын яуобы задержан за совершение преступления. За непривлечение его к уголовной ответственности мужчина потребовал себе вознаграждение в 15000 гривен, каковую сумму от женщины и получил неподалеку от места ее проживания.

Сразу после передачи денежных средств он был задержан. Впоследствии сотрудники уголовного розыска вышли также на двух его подельников. Злоумышленников задержали по ст.208 УПК Украины. Все они находятся в изоляторе временного содержания. Вымогателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.