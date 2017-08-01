В Баку утонул еще один человек

В Баку на пляже утонул мужчина 45 - 50 лет, передает АПА.
Согласно информации, происшествие было зарегистрировано в поселке Бузовна Хазарского района.
По факту начато расследование.
В Баку на пляже утонул мужчина 45 - 50 лет, передает АПА.
Согласно информации, происшествие было зарегистрировано в поселке Бузовна Хазарского района.
По факту начато расследование.
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