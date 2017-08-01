Двоих лидеров венесуэльской оппозиции похитили прямо из их квартир, сообщают родственники пропавших. Об этом передает İndependent.

#ALERTA Momento en que es sacado de su residencia el Alcalde Antonio Ledezma por la Dictadura pic.twitter.com/KK6TiEvSgm — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) 1 августа 2017 г.

Леопольдо Лопес и Антонио Ледезма отбывали домашний арест, когда их похитили, сообщили члены семей оппозиционеров на своих страничках в Twitter.

Жена Лопеса считает, что президент Николас Мадуро несет прямую ответственность за судьбу обоих оппозиционеров.

Леопольдо Лопес - один из главных оппонентов венесуэльского президента Николаса Мадуро, национальный координатор партии «Народная воля». Антонио Ледесма - лидер политической партии "Альянс смелых людей" и мэр Каракаса.

В ходе антиправительственных выступлений, которые сотрясают Венесуэлу с начала апреля, арестованы свыше 4.9 тысяч человек.