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В Венесуэле похитили лидеров оппозиции видео

 

Двоих лидеров венесуэльской оппозиции похитили прямо из их квартир, сообщают родственники пропавших. Об этом передает İndependent.

Леопольдо Лопес и Антонио Ледезма отбывали домашний арест, когда их похитили, сообщили члены семей оппозиционеров на своих страничках в Twitter.

Жена Лопеса считает, что президент Николас Мадуро несет прямую ответственность за судьбу обоих оппозиционеров.

Леопольдо Лопес - один из главных оппонентов венесуэльского президента Николаса Мадуро, национальный координатор партии «Народная воля». Антонио Ледесма - лидер политической партии "Альянс смелых людей" и мэр Каракаса.

В ходе антиправительственных выступлений, которые сотрясают Венесуэлу с начала апреля, арестованы свыше 4.9 тысяч человек.

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