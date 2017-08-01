Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением относительно недовольства борцов, устроивших в пятницу акцию протеста. Спортсмены заявили, что им больше года не платят зарплату, не создаются условия для проведения сборов и тренировок, не обеспечивают медицинским обслуживанием и медикаментами. И это при том, что до чемпионата мира в Париже, стартующего 21 августа, остается все меньше времени.

«В Азербайджане спорт и спортсмены окружены особой заботой и вниманием государства, постоянно ведется работа по развитию различных видов спорта, усовершенствованию материально-технической базы и взращиванию спортсменов, - говорится в заявлении Федерации. - Среди этих видов спорта особое место занимает борьба, которая имеет в Азербайджане древние традиции, сформированную школу.

Благодаря особому вниманию руководства страны, созданию Федерации борьбы Азербайджана, развитию этого вида спорта, формированию национальных команд, созданию материально-технической базы и работе Федерации по взращиванию местных кадров сегодня Азербайджан является одним из лидеров в мировой борьбе.

На протяжении последних десяти лет азербайджанские борцы на всех международных турнирах, включая Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, демонстрировали высокие результаты. В период независимости Азербайджана из 44 медалей, завоеванных на Олимпиадах, 23 награды в активе борцов. На последних трех Олимпиадах азербайджанские борцы завоевали 20 медалей.

Несомненно, все эти успехи с одной стороны стали возможны благодаря вниманию и заботе государства, а с другой – благодаря совместному труду спортсменов сборной и Федерации.

Наряду с этим необходимо учитывать, что Федерация борьбы Азербайджана имеет статус общественного объединения и строит свою деятельность на основе соответствующего закона. Задача Федерации – поддерживать развитие данного вида спорта, формировать состав национальных команд, организовывать участие спортсменов во внутренних и международных соревнованиях, создавать условия для достойного представления Азербайджана на международной арене.

Федерация регулирует свою деятельность не на основе государственных средств, а согласно выделенным спонсорами финансов. Это общепринятая и распространенная практика. В связи с этим материальное состояние федераций в большинстве случаев зависит от спонсорских вложений, и порой появление некоторых трудностей, сокращение финансирования являются естественным и понятным процессом, который, бесспорно, носит временный характер.

Проясняя ситуацию, связанную с нашими спортсменами, заявляем, что Федерация борьбы Азербайджана, будучи общественным объединением, не обязана выплачивать спортсменам зарплату. Когда спонсоры выделяют средства, по инициативе руководства Федерации спортсменам сборной, согласно их результатам, оказывается финансовая помощь. Целью этого было решение бытовых проблем борцов.

Также сообщаем, что члены сборной за успешное выступление на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы награждаются согласно распоряжению президента страны, главы Национального олимпийского комитета Азербайджана Ильхама Алиева. Их награждает как НОК, так и Министерство молодежи и спорта. Все борцы получили премиальные за медали Олимпиады в Рио и Исламиады в Баку.

Что касается учебно-тренировочных сборов, то Федерация борьбы Азербайджана как общественное объединение осуществляет свою деятельность в данном направлении совместно с другими структурами. Сборы национальных команд, витаминизация спортсменов, медицинская поддержка и другие вопросы решаются вместе с соответствующими организациями.

Мы не отрицаем некоторые технические сложности. Но это решаемые проблемы, которые скоро будут устранены. Федерация понимает беспокойство спортсменов, считает это естественным и заявляет, что в рамках возлагающихся на нее обязательств нынешние проблемы будут решены. Призываем борцов, каждый из которых для нас ценен, набраться терпения.

А тем, кто делает из мухи слона, кто пытается бросить тень на успехи спортсменов, заявляем: грязным играм не место в спорте. Это наша общая родина, и для возвышения нашего флага борцы и Федерация делали и будут делать все возможное».