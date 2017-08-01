Китай охотится за уйгурами за рубежом

Китай начал кампанию по репатриации и допросу уйгуров, обучающихся за границей, что стало очередной суровой мерой против тюркского мусульманского меньшинства.

По словам активистов и учеников-уйгуров, более 100 человек были задержаны в Египте после того, как не выполнили требование Китая вернуться. В то время как кампания в основном предназначалась для уйгуров, обучающихся в странах с мусульманским большинством, Китай недавно призвал одного студента, учащегося в США вернуться.

По словам наблюдателей, репатриации были вызваны опасениями китайских властей, что уйгурские студенты могут быть радикализированы за рубежом.

Студенты и активисты говорят, что китайские официальные лица с мая отправляют уведомления иностранным студентам-уйгурам, требуя их немедленного возвращения. Часто в качестве залога задерживают родителей студентов в Китае. Друзья задержанных сообщили Financial Times, что несколько студентов, которые повиновались, были задержаны по прибытии в Китай.

Уйгуры, имеющие культурные и языковые связи с Турцией и тюркскими странами, давно сталкиваются с проблемами религиозной практики, безработицы, языка и одежды. Когда-то доминирующие в западной провинции Синьцзян, они теперь являются меньшинством после многих лет пекинской поддержки миграции ханьцами и ассимиляции уйгурского населения.