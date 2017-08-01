США перебросят в Южную Корею 12 истребителей

США временно развернут в Южную Корею 12 истребителей F-16 в ответ на проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США, передает ТАСС.

"Самолеты и около 200 военнослужащих из 176-й истребительной эскадрильи, базирующейся в штате Висконсин, будут размещены на авиабазе Кунсан в 180 км от Сеула на протяжении четырех месяцев начиная с августа", - отмечается в сообщении, распространенном по каналам агентства Yonhap.

"Этот шаг демонстрирует приверженность США выполнению своих обязанностей по поддержанию безопасности и сохранению мира в регионе", - подчеркивается в документе.

Ранее агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.