Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской валюты

Курс золота, внутриигровой валюты MMOРПГ World of Warcraft, в июле превысил курс венесуэльского боливара на "черном рынке". Об этом сообщает The Blaze. Один доллар США стоит 8385 единиц золота WoW, тогда как курс боливара составляет почти 8,5 тысячи к доллару. По другим источникам, на которые ссылается dolartoday, курс этот уже достиг значения 11,2 тысячи за доллар.

Реальные деньги в WoW конвертируются в виртуальные через жетоны, которые можно продать на аукционе за игровое золото. Один жетон стоит в Северной Америке 20 долларов.

Курс боливара рухнул в последние месяцы. Еще в мае за один доллар США можно было выручить 279 боливаров. В июне стоимость венесуэльской валюты упала приблизительно в полтора раза, и падение это в июле только ускорилось.

Ожидается, что по итогам года инфляция в Венесуэле достигнет 720 процентов, а в следующем году ускорится до 2000 процентов.