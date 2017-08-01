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Российский сенатор: «США хотят свергнуть Мадуро»

 

Санкции США, введённые против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, являются попыткой свергнуть неугодного Вашингтону главу государства, не желающего дать США доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РАИ Новости.

США ввели санкции против Мадуро за «подрыв демократии», сообщило ранее министерство финансов США. В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

«Это откровенная попытка свергнуть неугодного им (США) правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, введённые против Мадуро санкции иллюстрируют «двойные, а то и тройные» стандарты  Вашингтона.

«Если они говорят, что Мадуро нарушает принципы демократии, то где тогда санкции против короля Саудовской Аравии и других монархов стран Персидского залива?» — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что санкции против Мадуро являются очевидным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

«Вашингтон тяжело заболел санкционной лихорадкой», — констатировал сенатор.

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