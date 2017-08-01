Барзани о независимости Курдистана

Проведение референдума о независимости Эрбиля решит проблемы региона, сказал глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани. Об этом во вторник написали иракские СМИ, передает Тренд.

По словам Барзани, центральное правительство Ирака не выполняет свои обязанности перед Курдской автономией.

«Правительство Ирака приостановило выдачу средств на вооружение сил пешмерге. В борьбе с террористами «Исламского государства» силы пешмерге подвергались большим рискам, так как правительство Ирака не вооружало их» - сказал Барзани.

Он отметил, что проведению референдума о независимости Курдской администрации ничто помешать не сможет.

«Референдум пройдет 25 сентября», - сказал Барзани.

Отметим, что ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума о статусе автономии.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения ею референдума о независимости.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.