Российские СМИ неправильно интерпретировали слова вице-президента США Майка Пенса о том, что Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Первоначальное сообщение о подписании Трампом закона о санкциях было скорректировано в связи с некорректным синхронным переводом с английского на грузинский язык при цитировании слов Пенса агентством «Интерфакс».

«Президент Трамп подпишет закон о введении санкций против России очень скоро», — цитирует CNN слова Пенса перед журналистами в Тбилиси.

***

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — цитирует «Интерфакс» слова Пенса, высказанные журналистам в Тбилиси.

Законопроект уже был одобрен Палатой представителей и сенатом. В заявлении Белого дома говорилось, что президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент США Дональд Трамп «еще не принял решения о вводе санкций против России и о том, какими они будут».

Москва в связи с одобрением Конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.