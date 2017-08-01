Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности

Старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) республики, сообщил во вторник директор - главный редактор интернет-издания ferghana.ru Даниил Кислов.

"Как выяснилось только что, Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской, на 3 этаже, в корпусе для VIP-персон", — написал Кислов в своей странице в Facebook.

В минувшую пятницу Прокуратура Узбекистана сообщила, что продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой, и мерой пресечения ей избрано заключение под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ею ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест зарубежных активов Каримовой, размещенных в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.