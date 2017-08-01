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США поставят оружие Украине Американские источники

 

Госдеп США и Пентагон разработали план поставок оружия Украине «для сдерживания российской агрессии». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в американском оборонном и внешнеполитическом ведомствах.

В частности, по данным издания, Киеву могут отправить противотанковые ракеты и другое «оборонительное вооружение».

В настоящее время ведомства добиваются одобрения своего плана Белым домом.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса заявила, что США «не исключают вариант» поставок летального оружия Украине.

В Госдепе отказались комментировать WSJ данные сообщения.

Представитель американской администрации сообщил изданию, что на данный момент этот вопрос не решен. По его словам, на прошлой неделе на совещании в Белом доме речь шла о России, однако это предложение не обсуждалось.

Как отмечает газета, на одобрение плана могут уйти месяцы.

В сентябре 2016 года Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

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