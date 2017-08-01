Российская разведка не подтверждает гибель аль-Багдади

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не подтвердил факт гибели лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Нет, у меня нет информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации", - заявил Нарышкин, отвечая во вторник на соответствующий вопрос Интерфакса.

16 июня в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади и еще 300 боевиков. Позднее различные официальные лица в РФ заявляли о том, что пока информация о гибели аль-Багдади не подтверждена.

Тем временем 21 июля глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у США на данный момент нет доказательств того, что лидер ИГ погиб.