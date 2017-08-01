Израиль не вернет Сирии Голанские высоты

Израиль не намерен возвращать Голанские высоты на севере страны, принадлежность которых является основным предметом израильско-сирийского конфликта, передает РИА Новости заявление посла Израиля в РФ Гарри Корена.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал Голанские высоты. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались вплоть до начала гражданской войны в Сирии.

"По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля. Если кто-то думает, что об этом еще нужно говорить, то это наивно. Мы пытались в прошлом, при правительстве Эхуда Барака, вести переговоры, прозондировать возможность переговоров с Хафезом Асадом, но это никуда нас не привело. И, слава богу, провалилось. Потому что, если бы мы вернули Голанские высоты, мы сейчас бы имели присутствие "Хезболлах" и иранских солдат над озером Кинерет", — сказал дипломат.

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживают президента Башара Асада. Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не приостановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной антиеврейской риторикой и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.