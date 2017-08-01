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Пенс: США поддерживают территориальную целостность Грузии

 

Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и будет прикладывать усилия для того, чтобы помочь Грузии мирно решить данную проблему, сообщают грузинские СМИ.

"США продолжат поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, продолжат утверждение обороноспособности грузинской армии, и в то же время мы постараемся прикладывать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности Грузии", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Премьер-министр Грузии и вице-президент США говорили о ситуации на оккупированных территориях. Квирикашвили отметил, что сегодня главной проблемой Грузии являются оккупированные территории. По его словам, очень важна поддержка США в процессе мирного урегулирования конфликта. Премьер-министр Грузии поблагодарил Майка Пенса за твердую и непоколебимую позицию США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.

По заявлению Майка Пенса, важен вклад грузинских военнослужащих в дело международной безопасности.

На встрече в администрации правительства стороны выразили готовность совместными усилиями еще больше углубить стратегическое партнерство двух стран.

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