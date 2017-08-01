США поддержали членство Грузии в НАТО

Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает намерение Грузии стать членом НАТО, передает РИА Новости.

Вице-президент США вместе с супругой Карен Пенс в составе официальной делегации накануне прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом из Таллина, где провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузии надлежит стать членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять", — заявил Пенс во время совместной с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили пресс-конференции.