Жара в Баку сохранится

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23 - 26°, днем - 32 - 37°; в Баку ночью будет 24 - 26°, днем - 34 - 36° тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, оносительная влажность – 55-65%.
Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханы, Пиршаги, Нардарана и Бильгя составит 25 - 26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакана и Шувелана – 26 - 27°, Тюркана, Говсаны, Сахиля и Шихово – 27 - 28° тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу,жара и влажность первых дней августа плохо повлияют на состояние метеочувствительных людей.