Люди не выдерживают бакинскую жару

В аномально жаркие дни июля 64 человека обратились в бакинскую скорую помощь с жалобами на тепловой и солнечный удар.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана, 24 пострадавших от жары были госпитализированы в различные клиники города. Сейчас, после курса лечения, все они уже дома.

Однако горожанам следует знать, что тепловой и солнечный удары особую опасность представляют именно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи рекомендуют всем, а уж тем более хроническим больным, избегать долгого нахождения в душном, плохо вентилируемом помещении, не выходить на улицу в часы повышенной активности солнца (примерно с 12 до 4 дня), надевать одежду светлых тонов, а главное, побольше пить - минимум 1,5 -2 л жидкости в день, причем не чай и кофе, а лучше всего чистую негазированную воду.