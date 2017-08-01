Подписаться на уведомления
 

Нетаньяху согласился встретиться с Махмудом Аббасом

 

Израиль дал согласие на встречу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса, но ситуация вокруг Храмовой горы должна успокоиться, а Палестина не должна выдвигать предварительных условий, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

посол Израиля в РФ Гарри Корен

"Позиция Израиля известна: мы согласны начать диалог, но без каких-либо предварительных условий, которые пытается навязать палестинская сторона. Если говорить о возобновлении мирного процесса, то, может быть, вернемся к реальности: было заявление международного квартета, в Иерусалиме прошла встреча, они общались и с нашей, и с палестинской стороной. Заявление квартета по итогам консультаций вполне нас устраивает. По поводу встречи: наш премьер Нетаньяху не раз заявлял, что он не только завтра, но уже сегодня, образно говоря, готов встретиться с Абу Мазеном (Махмудом Аббасом)", — сказал посол.

"Должны все успокоиться", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли ситуация вокруг Храмовой горы повлиять на перспективы встречи.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль заявил, что Израиль должен вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, и это есть непременное условие проведения встречи между Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху.

96 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не бывал в Израиле»
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не бывал в Израиле» Наш ответ министру Левину
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 25°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Нетаньяху согласился встретиться с Махмудом Аббасом
ДТП образовало пробку на аэропортовской трассе
Выступление Мустафы Джеджели на бакинской свадьбе оценили в 60 тысяч манатов
Люди не выдерживают бакинскую жару
Жара в Баку сохранится
США поддержали членство Грузии в НАТО
Пенс: США поддерживают территориальную целостность Грузии
Израиль не вернет Сирии Голанские высоты
Турецкие военные подорвались на мине
Российская разведка не подтверждает гибель аль-Багдади
Перестрелка на фронте: ранен армянский контрактник
США поставят оружие Украине Американские источники
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
В Армении расстреляли траурную церемонию езидов Есть убитые и раненые
Российские СМИ подписали закон о введении санкций вместо Трампа Ошибки перевода; обновлено
Барзани о независимости Курдистана
Российский сенатор: «США хотят свергнуть Мадуро»
США нанесли удар по Сирии Десятки погибших
Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской валюты
Курс евро перевалил за 2 маната
Рамзан Кадыров о ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
США перебросят в Южную Корею 12 истребителей
Китай охотится за уйгурами за рубежом
«Мы не обязаны платить борцам зарплату» Ответ Федерации взбунтовавшимся спортсменам
В Венесуэле похитили лидеров оппозиции видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться