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Арман Навасардян: Если Путин уйдет, Армении не сдобровать

 

Планируемое введение США новых антироссийских санкций вызвало в Армении и озабоченность, и удовлетворение. Некоторые армянские политики считают, что эти санкции послужат интересам Армении. Однако бывший замминистра иностранных дел Армении, чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян считает, что положение Еревана именно ухудшится после введения новых антироссийских санкций, сообщает Тert.am.

По его словам, в результате новых экономических санкций, введенных США в отношении России, Армении будет сложно маневрировать между Вашингтоном и Москвой.

«США лидируют в мире в экономическом плане, а в военном плане Россия почти на одном уровне с США. Говорить, что напряженность между США и РФ возникла только что, будет заблуждением,.У США четкий политический вектор, они заявляют, что на первом месте для них собственный интерес, и их игры с Евросоюзом еще неизвестно чем закончатся. После "холодной войны" Россия была на низком уровне, но такой президент, как Владимир Путин, вызволил страну из этой ситуации, что не по душе США», - сказал Навасардян.

Также он отметил, что политика США нацелена против Путина и что это же наблюдается и в некоторых армянских кругах. Навасардян убежден: если Путин уйдет, то Армения может оказаться в таком положении, что будет только почитать за высшее благо теперешнюю ситуацию.

«Много чего Путиным удерживается. В турецком вопросе, в карабахском вопросе и многих других вопросах. Или вы думаете, что в Москве сидят политические деятели иключительно проармянской ориентации? Нет, здесь куча поборников Турции и Азербайджана», - отметил Арман Навасардян.

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