ИГИЛ в целях пропаганды показала смертников из Азербайджана

Террористическая организация ИГИЛ распространила 30-минутный пропагандистский ролик из своей «столицы» Ракки, которую в настоящее время осаждает коалиция во главе с США. Мониторинговая служба Middle East Media Research Institute проанализировала данный видеоролик и пришла к интересным выводам...

В видео, сделанном на профессиональном уровне, население Ракки призывают ни в коем случае не сотрудничать с «атеистами ПКК» и Сирийскими демократическими силами.

Имеется в нем также кадры с выступлением главного пропагандиста ИГИЛ Абу Мухаммеда аль-Аднани, перебиваемые эпизодами боевых операций в Ракке. Кроме того, запечатлены на видео снайпера ИГИЛ, дроны-бомбрдировщики и автомобили со смертниками.

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Особое внимание пропагандисты ИГИЛ уделили иностранным гражданам, которые воюют в рядах этой организации. Так, выходец из Сомали Абу Ишак аль-Сомали на английском языке обращается к Дональду Трампу, называя его «фараоном сегодняшнего дня».

На видео запечатлены и двое боевиков из Азербайджана, именуемых Джундуллах аль-Азери и Абду аль-Азиз аль-Азери. На кадрах видно, как Джундуллах и Абду аль-Азиз направляют начиненные взрывчаткой автомобили на позиции курдов, которые штурмуют Ракку.