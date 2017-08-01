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Боты Facebook начали общаться друг с другом на собственном языке

 

Специалистам компании Facebook пришлось отключить одну из систем искусственного интеллекта по причине того, что боты выдумали непонятный собственный язык для общения друг с другом. Соответственно о чем они между собой общались – так и не установлено. Об этом сообщает Tech Times. 

Ранее боты использовали для общения английский язык, однако вскоре выдумали собственный, чтобы быстрее обмениваться информацией. Сотрудники компании перепрограммировали других ботов, чтобы они могли общаться исключительно на английском.

Напомним, что ранее глава Tesla и Space X Илон Маск высказался о необходимости ограничения развития искусственного интеллекта, "пока не стало слишком поздно".

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