Саргсян хочет экспортировать иранский газ в Европу

Энергетическое сотрудничество – одна из важнейших составляющих армяно-иранских отношений. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью иранской газете «Шарг».

По его словам, уже около 10 лет как Армения по бартеру обменивает с Ираном электроэнергию на газ. Для этого "взаимовыгодного" сотрудничества важное значение имеет строительство 3-ей линии электропередач Армения – Иран, с вводом в строй которой объёмы бартера можно станет существенно увеличить.

Говоря о перспективах транзита иранского газа в Европу, президент Армении отметил: «Подобный масштабный проект нужно всесторонне изучить и рассчитать. Если он окажется экономически выгодным для всех сторон, то почему и нет. Озвученный вами вопрос сейчас находится на уровне экспертных обсуждений. Мы со своей стороны не раз отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».