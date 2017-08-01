В шведском Мальме прогремел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома в шведском городе Мальме. В тот момент в помещении находились женщина и трое маленьких детей.

Как передает местный телеканал SVT, взрывное устройство было вброшено в окно квартиры с улицы. При взрыве никто не пострадал, однако квартира получила повреждения — в частности, в ней вышибло оконные стекла.

Полиция разыскивает злоумышленников. Стражи порядка предположили, что неизвестными злоумышленниками была использована петарда.

Это уже четвертый взрыв в Мальме за последнюю неделю. Первый из них произошел в жилом доме, второй — в парковочном гараже, а третий - в автомобиле. Связаны ли эти теракты между собой, пока неизвестно.