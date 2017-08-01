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Иран пожаловался в ООН на США

 

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что США своими санкциями нарушили условия соглашения по иранской ядерной программе и что Тегеран пожаловался на такие действия в Совет Безопасности ООН, сообщает агентство Рейтер.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в  санкционный список по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил эти действия Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении соответствующих американских персоналий  и компаний.

При этом ранее США уже подтвердили факт неукоснительного соблюдения Ираном условий так называемого Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — соглашения, заключенного между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

Напомним: 14 июля 2015 года Иран и "шестерка"  достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по условиям которого при соблюдении Ираном договоренностей с него должны были быть сняты санкции, ранее введенные против него со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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