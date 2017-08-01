Четверо фигурантов дела «банды ГТА» убиты в результате перестрелки в Мособлсуде, сообщила РИА Новости Диана Татосова, адвокатесса одного из обвиняемых.

«Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — сказала Татосова.

* * * 15:28

Стали известны подробности инцидента со стрельбой, который произошел сегодня в Московском областном суде. Оказывается, неизвестный открыл огонь во время слушания дела «банды ГТА», сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним: члены ОПГ обвиняются в убийствах 17 человек, которые произошли в ходе произведенных бандой 15 нападений на автомобили. Водители этих автомобилей при этом сами подверглись грабежу. Свою группировку участники ее нарекли в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto.

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Из здания Московского областного суда идет эвакуация людей, связанная с инцидентом на одном из заседаний, сообщила Интерфаксу во вторник пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в здании Мособлсуда произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой «банды ГТА».