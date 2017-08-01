В Азербайджане задержали банду хакеров

В результате спецоперации, проведенной органами внутренних дел Азербайджана, была изобличена совершавшая киберпреступления преступная группа, состоящая из 10 человек, говорится в распространенном во вторник сообщении МВД.

В ходе предварительного расследования было установлено, что посредством незаконно добытых банковских карточек, принадлежащих иностранным гражданам, члены группы совершали онлайн-оплаты на территории Азербайджана, перечисляли крупные суммы денег на различные счета, а также пытались совершить кражу с банковских аккаунтов граждан.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 177.2.3-1, 177.3.2 и 272.2.2 УК Азербайджана.

Жителям Сумгаита Рузигару Бейлярову, Гамиду Азимзаде, Сабухи Гулиеву, бакинцу Эльнуру Агаеву, а также уроженцу Лачинского района Эльхану Абдулкеримову и другим членам группы предъявлены были обвинения. Все они заключены под стражу.

Продолжаются следственно-оперативные меры с целью выявления других аналогичных деяний, совершенных настоящими лицами.