Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

Во вторник на своем заседании Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, отмечается в сообщении ЦБА.

"Восстановление деловой активности продолжается в условиях углубления макроэкономической стабильности. Курс маната стабилен, также сбалансирован валютный рынок. На этом фоне Центробанк несколько увеличил денежное предложение в экономике. Кроме того, наблюдается некоторое замедление инфляции. Однако полностью риски предложения и риски структурного характера не устранены. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что сохранены нижний (10%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.

Центробанк сообщил, что вопрос пересмотра учетной ставки будет рассмотрен на следующем заседании - 18 сентября.