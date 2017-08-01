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Виновный в гибели студентов приговорен к 10 годам Обновлено 16:34

Автор: Отдел информации 

По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям водитель Намик Гусейнов приговорен к десяти годам лишения свободы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

* * * 15:53

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении Намика Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП на трассе Баку - Сумгаит, в результате которого погибли шесть студентов.

На процессе под председательством судьи Новруза Керимова государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Кроме того, прокурор потребовал обеспечения гражданских исков потерпевших.

Отметим, что 9 марта этого года на территории Апшеронского района микроавтобус марки «Ford», за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого являлся житель Сумгаита Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в городские больницы. Пассажирами были студенты Сумгаитского государственного университета.

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