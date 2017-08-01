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Массовые чистки в МВД Нахчывана

Автор: Отдел информации 

В МВД Нахчыванской Автономной Республики идут массовые увольнения сотрудников. Как стало известно haqqin.az, увольнения коснулись близкого окружения экс-главы МВД Нахчывана Ахмеда Ахмедова.

Генерал Ахмед Ахмедов возглавлял МВД Автономной республики последние 17 лет. Официально он был отправлен в отставку несколько дней назад распоряжением председателя Верховного Совета НАР Васифа Талыбова.

В то же время издание AzPolitika.info сообщает, что в Нахчыване задержаны десятки высокопоставленных сотрудников МВД, включая родственников генерала Ахмеда Ахмедова. Однако данная информация не нашла подтверждения. Источники haqqin.az сообщают лишь об уволенных сотрудниках МВД.

Отметим, что ранее уже сообщалось о проверках в многочисленных бизнес-объектах уволенного генерала Ахмеда Ахмедова. Временно обязанности главы МВД Нахчывана исполняет генерал-майор Сабухи Новрузов, который как раз и занимается заменой кадров в министерстве.

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