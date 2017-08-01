Избран новый премьер-министр Пакистана

Бывший министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хаккан Аббаси избран временным премьер-министром страны, передает ТАСС.

Решение принято большинством голосов депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Пакистана.

Вместе с Аббаси, представлявшим правящую партию "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза), на указанный пост претендовали кандидаты от оппозиционных Пакистанской народной партии - Навид Камар, "Движения за справедливость" - Шейх Рашид Ахмед и религиозной партии "Джамаат-э-Ислами" - Сахибзада Тарикулла.

Шахид Хаккан Аббаси будет исполнять обязанности главы кабмина в течение 45 дней. Именно столько времени, как ожидается, понадобится младшему брату и официальному преемнику бывшего премьера Наваза Шарифа - Шахбазу Шарифу для того, чтобы, отказавшись от должности главного министра провинции Пенджаб и депутатского мандата в ее законодательной ассамблее, принять участие в довыборах в Нацассамблею. Лишь после этого его кандидатура на пост премьера будет вынесена на голосование, которое предсказуемо закончится победой Шахбаза с учетом наличия у ПМЛ (Н) абсолютного большинства в нижней палате парламента.

Напомним: прежний Кабинет министров страны ушел в отставку вечером 28 июля вместе с премьером Навазом Шарифом, которого Верховный суд утром того же дня признал несоответствующим занимаемой должности в связи с обвинением его в коррупции в рамках расследования "панамского дела".