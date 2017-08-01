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Сын бен Ладена пообещал пойти по стопам отца

 

Сын покойного террориста номер один Усамы бен Ладена, Хамза, опубликовал ряд угроз в адрес властей Саудовской Аравии.

Молодой человек, которому предположительно 28 лет, поклялся расправиться с аравийской королевской семьей. Считается, что бен Ладен-младший скрывается в Пакистане, сообщает Metro.

В одном из своих роликов Хамза бен Ладен воспел необходимость одиночных терактов, призвав граждан Саудовской Аравии к восстанию, а в другом обвинил покойного саудовского принца Абдул-Азиза бин Рахмана Аль Сауда в том, что он был британским агентом.

По словам Хомзы бен Ладена, саудиты "предали ислам", выступив против османского халифата.

"Для сторонников террористов сын бен Ладена является очень важной фигурой", — сообщают сотрудники американских спецслужб.

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