Сын бен Ладена пообещал пойти по стопам отца

Сын покойного террориста номер один Усамы бен Ладена, Хамза, опубликовал ряд угроз в адрес властей Саудовской Аравии.
Молодой человек, которому предположительно 28 лет, поклялся расправиться с аравийской королевской семьей. Считается, что бен Ладен-младший скрывается в Пакистане, сообщает Metro.
В одном из своих роликов Хамза бен Ладен воспел необходимость одиночных терактов, призвав граждан Саудовской Аравии к восстанию, а в другом обвинил покойного саудовского принца Абдул-Азиза бин Рахмана Аль Сауда в том, что он был британским агентом.
По словам Хомзы бен Ладена, саудиты "предали ислам", выступив против османского халифата.
"Для сторонников террористов сын бен Ладена является очень важной фигурой", — сообщают сотрудники американских спецслужб.