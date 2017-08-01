Саакашвили: «Я не претендую на пост президента Украины»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций на Украине, а также об отсутствии желания занимать политические должности в стране, передает РИА Новости.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. В администрации добавили, что указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован ею не будет, поскольку он содержит персональные данные.

«У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на пост президента Украины, ни на другие должности»,- заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи из США.

По его словам, он будет совместно со своей политической силой «пытаться полностью изменить ситуацию в Украине».

Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.