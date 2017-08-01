Турция призвала исламские страны признать независимость Палестины

Турция призывает мусульманские страны признать независимость Палестины в территориальных пределах, существовавших до войны 1967 года, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече глав МИД стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает Cnn Türk.

По словам Чавушоглу, вопрос Палестины является принципиальным для всего исламского мира.

Глава турецкого МИД также выразил надежду на то, что в Иерусалиме больше не повторятся столкновения между израильтянами и палестинцами.

Отметим, что сегодня в Стамбуле проходит встреча глав МИД стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).