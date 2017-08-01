Испания экстрадирует российского хакера в США

Испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, передает РИА Новости сообщение Национальной судебной палаты королевства.

Суд "принял решение согласиться на экстрадицию российского гражданина Станислава Витальевича Лисова в Соединенные Штаты", говорится в сообщении.

Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов своей вины не признал.

После его задержания в Гражданской Гвардия сообщили, что причиной ареста Лисова стал официальный запрос США, объявивших его в международный розыск.

США подозревают российского программиста в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал кибер-мошенникам доступ к компьютерам частных лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Изучение серверов, расположенных во Франции и Германии, которыми якобы оперировал Лисов, позволило обнаружить базы данных с похищенной информацией о соответствующих счетах. При этом Лисов, как утверждается, работал не один, и речь может идти о настоящей "преступной организации", число членов которой, однако, испанские правоохранители не называют.

В США Лисову грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 35 лет.