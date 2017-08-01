Доллар продолжает дешеветь

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 2 августа 2017 года установлен на уровне 1,7008 маната, сообщает Центробанк.
Отметим, что официальный курс доллара на сегодня составляет 1,7009 маната.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 2 августа 2017 года установлен на уровне 1,7008 маната, сообщает Центробанк.
Отметим, что официальный курс доллара на сегодня составляет 1,7009 маната.
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