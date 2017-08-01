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Украина продала два арестованных российских танкера

 

Украина продала два арестованных российских танкера "Ниагара" и "Борислав" через систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ", передает РИА Новости сообщение интернет-издания "Экономическая правда".

"Оба судна были реализованы за 10,1 миллиона гривен (390 тысяч долларов), при этом торги продолжались в течение всего дня 31 июля", — говорится в сообщении.

По информации издания, на танкер-нефтевоз "Борислав" претендовало девять соискателей, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444  (54 тысячи долларов) до 5,113 миллиона гривен (197 тысяч долларов).

За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пятеро претендентов, во время торгов цена на него возросла с 2,475  (95 тысяч долларов) до 5,012 миллиона гривен (193 тысячи долларов).

По данным издания, ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия), однако компания задолжала 40,1 тысячи долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция).В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области был составлен акт описи и ареста имущества должника. Принудительное исполнение решений было возложено на Государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Минюста Украины. После этого танкеры были выставлены в "СЕТАМ".

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