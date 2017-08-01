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Грузинский патриарх передал подарки Меланье Трамп Видео

 

Грузинский патриарх Илия Второй сегодня встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и его супругой Карен Пенс, сообщает Новости-Грузия.

В ходе своего официального визита в Тбилиси американский вице-президент, несмотря на насыщенную повестку дня, решил побывать в Кафедральном соборе Сиони, который расположен в исторической части Тбилиси, неподалеку от здания патриархии Грузии.

 

Католикос-патриарх выразил желание лично встретить выскопоставленного гостя, сообщили журналистам представители патриархии, отметив «уважительное внимание», которое американские высокопоставленные гости всегда проявили во время осмотра собора.

Илия Второй передал Майку и Карен Пенс личные подарки – золотой браслет с цитатой из псалма, а также золотой крест с драгоценными камнями – копия знаменитого креста с жемчугом, изумрудами и рубинами, принадлежавшего легендарной царице Тамаре, правившей Грузией в XII веке.

Патриарх также попросил вице-президента передать от него подарки также президенту Дональду Трампу и первой леди США Меланье Трамп. Вице-президент согласился выполнить эту просьбу.

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