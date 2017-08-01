Сотрудники Банка Англии впервые за последние более чем 50 лет объявили забастовку, которая продлится 3 дня. Бастующие требут повышения заработной платы. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, перед зданием банка в Лондоне собрались около 15 его сотрудников. Как сообщают в крупнейшем британском профсоюзе Unite, ежегодная зарплата многих из тех, кто поддержал стачку, не превышает £20 тыс. ($26,4 тыс.). В администрации банка указали, что готовы к ведению переговоров в отношении требований своих сотрудников.

В Банке Англии, который выполняет функции центрального банка Соединенного Королевства, работают 3,6 тыс. человек. В забастовке принимают участие около 2% его персонала, что, как ожидается, не должно сказаться на эффективности его деятельности.