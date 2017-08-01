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Ильхам Алиев выделил деньги на новые дома в Пираллахи

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 9,5 миллионов манатов на развитие Пираллахинского района Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Согласно распоряжению, 4,5 миллиона манатов будут направлены на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района и 5 миллионов  – на  строительство 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий для жителей аварийном домов.

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