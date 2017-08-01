Дальний Восток и Сибирь остались без электричества

Авария в электросетях на Дальнем Востоке привела к отключению энергоблоков на двух крупных гидроэлектростанциях — Зейской и Бурейской, полностью отключена Благовещенская ТЭЦ, передает РИА Новости сообщение Минэнерго России.

Вследствие аварии отключились все пять работающих гидроагрегата Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, и станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт. Также до нуля снизила свою нагрузку и Благовещенская ТЭЦ. Все три объекта пока еще не возобновили работу.

Общее падение мощность электросетей - 1250 МВт - удалось несколько приостановить.

В краю без электричества остались более 600 тысяч человек. Отключения затронули почти все регионы Дальнего Востока, а также Сибирь.