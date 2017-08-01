Израильские футболисты потерялись в стамбульском «дьюти-фри»

Израильский футбольный клуб «Бней-Йегуда», следовавший в Санкт-Петербург на матч Лиги Европы против «Зенита», по пути в Россию потерял двоих своих защитников.

Казус случился в Стамбуле, где у израильского клуба была запланирована пересадка на рейс в Санкт-Петербург. Игроки затерялись среди многочисленных магазинов аэропорта и не смогли вовремя выйти к нужному выходу на посадку.

Сейчас клуб старается найти варианты с рейсами для футболистов, но не исключено, что игрокам придется заночевать в здании аэропорта и осуществить перелет в Санкт-Петербург уже только в среду. По соображениям безопасности спортсменам запрещено покидать пределы аэропорта, сообщает «Матч ТВ».