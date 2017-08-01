Анкара и Доха начали широкомасштабные учения

Турция и Катар проводят в эмирате совместные военные учения, в которых задействованы более 250 турецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронетехники. Об этом сообщила сегодня газета Hurriyet Daily News.

Первый этап учений пройдет при участии сухопутных войск, в то время как во втором примут уже участие ВМС обоих государств. Для этого в порт Хамад в Катаре уже прибыл турецкий фрегат F-496 TCG "Gokova" с 214 военнослужащими на борту.

Учения проходят в рамках программы военного сотрудничества между Анкарой и Дохой. Отмечается, что продлятся учения минимум до 8 августа и нацелены они на усиление обороноспособности обеих стран.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление в этой связи и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали их пересмотреть. Одним из требований арабских стран является отказ Катара от военного сотрудничества с Турцией.