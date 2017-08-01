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Николай Басков смотрит AzTV и танцует Видео

Автор: Отдел информации 

Нарциссизм Николая Баскова уже давно стал притчей во языцех для всех пародистов и режиссеров комедий. «Натуральный блондин» и сам не прочь подшутить над своей самооценкой. В его микроблоге появился ролик, где певец запечатлен в Баку, где выступал на музыкальном фестивале «Жара».

В кадре артист танцует под свое выступление, транслируемое телеканалом AzTV, а в конце спешит к самому же себе на экране с объятиями и поцелуями. Певец написал, что за кадром слышен смех Димы Билана, который, скорее всего, и снял это видео.

Ранее, находясь в Баку, Басков заявил, что «в этом году «Жара» была горячей, чем прошлым летом. Главный лозунг фестиваля - музыка. Это глобальное событие для страны, такой фестиваль показывает высокий уровень культурного развития. Особенно ярким событием для меня стало то, что я исполнил песни из репертуара Аллы Пугачевой».

Делясь впечатлениями о фестивале, Басков отметил: «15 октября, когда мне исполнится 41 год, состоится мой сольный концерт. Я привезу в Баку шоу «Игра», премьера которого состоялась в Кремлевском дворце. Это грандиозное шоу, как по костюмам, так и по постановкам, коллектив состоит из 70 человек. Место проведения еще не выбрано точно».

Причиной проведения дня рождения в Баку стало мое знакомство с великим певцом Муслимом Магомаевым. В 17-18 лет я впервые встретил его, именно он первым прослушал меня и сказал, что я должен петь. В 19 лет меня прослушал Полад Бюльбюльоглу, и он тоже благословил меня. В этот раз я решил отдать дань уважения корифеям. Хочу также отметить, что песня Муслима Магомаева «Синяя вечность» - это невероятный хит про море, мечты и жизнь. Еще раз хочу напомнить своим поклонникам про мой сольный концерт в Баку. Надеюсь, вы поздравите меня бурными аплодисментами. Жду вас 15 октября».

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