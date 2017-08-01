Министр обороны Польши: СССР был в сговоре с нацистской Германией

Министр обороны Польши Антони Мачеревич считает, что власти СССР виновны в сговоре с нацистской Германией. По его словам, целью этой «сделки» было уничтожение поляков.

В своем выступления по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания он заявил, что «независимая Польша была разгромлена из-за преступного немецкого и советского режима».

Как передают местные СМИ, глава польского Минобороны также назвал главным мотивом Варшавского восстания 1944 года стремление восстановить «независимое национальное польское государство».

«Эта идея объединяла всех поляков, выступивших против немецкого и советского варварства. Они должны были разбить двух врагов, которые сговорились против польского народа», — считает Мачеревич.

По его словам, «эта часть истории началась с заключения пакта Молотова - Риббентропа».