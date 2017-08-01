В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров

Верховный суд Венесуэлы заявил, что лидеры оппозиции Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма не соблюдали условия пребывания под домашним арестом, в связи с чем были повторно направлены в тюрьму, пишет газета Nacional.

Ранее сообщалось, что Лопес и Ледесма были задержаны сотрудниками национальной разведки в своих домах и увезены в неизвестном направлении.

В заявлении ВС говорится, что режим домашнего ареста был отменен в связи с докладом разведывательной службы, по данным которой оппозиционеры готовили побег.