Дело «кельбаджарских заложников» - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящееся в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), наконец дошло до стадии коммуникации. Сам иск подан против Армении от имени Фирузы Аскеровой и Альбины Веселовой – членов семей заложников. В Евросуде их представляет известный адвокат Анар Багиров.

Первый заявитель, Фируза Аскерова – гражданка Азербайджана 1967 г.р., проживает в селе Чинарлы Шамкирского района Азербайджана. Второй – Альбина Веселова, гражданка России 1982 г.р., из села Чинарлы Тертерского района Азербайджана.

Мужья заявителей - Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев (1960 года и 1968 года рождения соответственно), являются гражданами Азербайджана родом из оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, с 1993 года находящегося под контролем Республики Армения, как и другие окружающие непризнанную «Нагорно-Карабахскую Республику» («НКР») районы. Здесь ЕСПЧ делает сноску на дело «Чирагов и другие против Армении».

Аскеров и Гулиев отправились в Кельбаджар в июле 2014 года, чтобы посетить свою малую родину и могилы родных. 11 июля 2014 года они были арестованы вооруженными силами Армении, а третий сопровождавший их Гасан Гасанов был убит во время «сопротивления аресту».

Затем генеральная прокуратура «НКР» возбудила уголовное дело против азербайджанских пленников за «подрывные действия», заявив, что Аскеров и Гулиев были диверсантами, виновными в незаконном пересечении границы (!- Ред), шпионаже, хранении оружия, похищении людей и убийствах.

Истцы предоставили видеозапись, которая показывает, что двое мужчин находились в суде с завязанными глазами, там же присутствовали сотрудники спецслужб. Ход судебного процесса не переводился на азербайджанский язык.

В итоге в декабре 2014 года Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Гулиева к 22 годам.

В информации о начавшейся коммуникации суда отмечаются заявления министра обороны Республики Армения, свидетельствующие о том, что именно Ереван контролировал «судебный процесс» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) в Ханкенди.

Аскеров и Гулиев находятся в строгой изоляции без контакта с другими заключенными и лишены новостей извне. Мужчинам запрещается отправлять или получать почту, кроме случаев посещения Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Заявители отмечают, что Аскеров и Гулиев были незаконно задержаны и осуждены «судом», который не обладает такой компетенцией. Кроме того, они были арестованы в пределах международно признанных границ Азербайджанской Республики властями другого государства, Армении.

Сейчас Европейский суд поинтересовался у сторон: какую юридическую связь имеет данное дело с Республикой Армения?

Были ли Аскеров и Гулиев незамедлительно проинформированы на понятном им языке о причинах их ареста и обвинений против них, как того требует Европейская конвенция по правам человека?

Предстали ли Аскеров и Гулиев перед судьей или другим должностным лицом, уполномоченным законом для осуществления судебной власти? На основании какой юрисдикции их осудили?

Есть еще вопросы, касающиеся посещения могил предков на их родине, пересечения «границы», которая не признана на международном уровне и еще множество других, крайне неприятных для правительства Армении, от которого ЕСПЧ требует предоставить всю соответствующую информацию и документы по этому делу в оригинале и в английском переводе.