Подписаться на уведомления
 

В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»

 

Торжественная церемония открытия Международных соревнований "Кубок моря-2017" в рамках Армейских международных игр началась во вторник в Баку, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В церемонии принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Кроме того, в мероприятии также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна.

З.Гасанов зачитал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам соревнований. "Международные армейские игры служат укреплению военного сотрудничества, повышению имиджа воинской службы, демонстрации боевых возможностей и повышению боеготовности личного состава. Уверен, что Кубок моря-2017 наряду с повышением чувства солидарности среди военнослужащих, также оставит приятные воспоминания в памяти всех участников", - отметил президент.

И.Алиев в своем послании подчеркнул, что Каспийское море всегда было общим достоянием народов, проживающих на его побережье. "Кубок моря-2017 внесёт вклад в ещё большое укрепление взаимоотношений, а также сотрудничества в области безопасности на море, чтобы Каспийское море всегда оставалось морем мира, дружбы, сотрудничества и добрососедства", - отметил глава Азербайджана.

В Кубке моря-2017 принимают участие команды ВМС Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана. Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

732 просмотров


Старости
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»
Россия сменила тактику шпионажа за США
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
В Афганистане подорвали шиитскую мечеть десятки жертв
От наводнений в Индии погибли 200 человек
Обама продвигает в президенты Патрика
Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда
В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»
В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров
Европейский суд призвал Армению к ответу Дело «кельбаджарских заложников»
Министр обороны Польши: СССР был в сговоре с нацистской Германией
Николай Басков смотрит AzTV и танцует Видео
Анкара и Доха начали широкомасштабные учения
Израильские футболисты потерялись в стамбульском «дьюти-фри»
Дальний Восток и Сибирь остались без электричества
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за последние 50 лет
Ильхам Алиев выделил деньги на новые дома в Пираллахи
Гражданок Азербайджана депортируют из Турции
Жириновский обвинил американских дипломатов в воровстве
Грузинский патриарх передал подарки Меланье Трамп Видео
Ferrari начнет выпускать внедорожники
Украина продала два арестованных российских танкера
Доллар продолжает дешеветь
Испания экстрадирует российского хакера в США
Турция призвала исламские страны признать независимость Палестины
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться