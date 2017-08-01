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Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда

 

Объем золотовалютных резервов Египта на конец июля 2017 года достиг рекордных в истории $36,03 млрд, увеличившись с $31,3 млрд месяцем ранее, следует из отчета Центробанка страны.

Примерно на таком уровне резервы находились до революции 2011 года, в ходе которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти, и в Египте начался период политической нестабильности. В результате страна столкнулась с оттоком туристов и ослаблением интереса со стороны иностранных инвесторов, сообщает «Финмаркет».

Однако с прошлого года объем золотовалютных резервов Египта стабильно растет после того, как страна отказалась от фиксированного курса египетского фунта, привлекла кредит Международного валютного фонда на сумму $12 млрд и вновь стала размещать валютные облигации.

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